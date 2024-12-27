Edirne'nin sınır köyleri kar yağışıyla beyaza büründü

EDİRNE'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Edirne, Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışının etkili altına girdi. Kentin yüksek kesimleri olan Bulgaristan'a sınır köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu da karla kaplanırken, kara yolları ekipleri kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Kuraklıktan yakınan çiftçiler kar yağışını sevinçle karşıladı. Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Uçar, "Bu bizim beklediğimiz kar. Hayvancıların da çiftçinin de beklediği kar bu. Daha da iyi olmasını bekliyoruz inşallah. Gece saatlerinde biraz da yoğun olması bekleniyor" dedi.