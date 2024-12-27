Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin sınır köyleri kar yağışıyla beyaza büründü

        EDİRNE'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin sınır köyleri kar yağışıyla beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Edirne, Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışının etkili altına girdi. Kentin yüksek kesimleri olan Bulgaristan'a sınır köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu da karla kaplanırken, kara yolları ekipleri kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Kuraklıktan yakınan çiftçiler kar yağışını sevinçle karşıladı. Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Uçar, "Bu bizim beklediğimiz kar. Hayvancıların da çiftçinin de beklediği kar bu. Daha da iyi olmasını bekliyoruz inşallah. Gece saatlerinde biraz da yoğun olması bekleniyor" dedi.

        Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Edirne'nin yüksek kesimlerinde yer yer etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Vali Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezin...
        Vali Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezin...
        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ile 239 cep telefonu ele geçiri...
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ile 239 cep telefonu ele geçiri...
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı