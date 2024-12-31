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        Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışan 46 kişiye 11 milyon lira ceza

        EDİRNE'de 2024 yılında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesilirken; el konulan 29 araçtan 6'sı kamuya kazandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:20
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        Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışan 46 kişiye 11 milyon lira ceza
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        EDİRNE'de 2024 yılında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesilirken; el konulan 29 araçtan 6'sı kamuya kazandırıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin yüksek ekonomik değere sahip su ürünleri arasında yer alan çift kabuklu türlerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının kapalı olması nedeniyle yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerine konu olduğu kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından 2024 yılında '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesilirken, el konulan 29 araçtan 6'sının tescil işlemlerinin ardından kamuya kazandırıldığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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