Keşan'da restorasyonu tamamlanan 5 asırlık cami yarın ibadete açılacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 yıllık restorasyon süreci tamamlanan 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, Regaip Kandili dolayısıyla yarın düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

Keşan’ın en eski yapılarından birisi olan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, yarın Regaip Kandili’nde akşam namazının ardından törenle yeniden ibadete açılacak. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, caminin kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Osmanlı padişahları II. Bayezit ve I. Selim dönemlerinde veziriazamlık görevinde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan caminin vakfiyesinde, inşaatın 1511 yılı öncesi başladığı bilgisi yer almakta. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, zamanın tahribatı nedeniyle yapıda meydana gelen restorasyon ihtiyacı doğrultusunda, 2022 yılının ocak ayında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Restorasyon kapsamında caminin temel ve beden duvarları hidrolik kireç enjeksiyonu yolu ile güçlendirildi, duvarlara paslanmaz çelik levhalar ve duvar içi paslanmaz gergilerle mukavemet kazandırıldı. Kalem işleri yenilenen camide dış yüzey taşlarının satıhları temizlenerek sağlamlaştırıcı ve su itici uygulaması da yapıldı. Camide ayrıca, kubbenin kurşun örtüsü kaplandı, pencere dışlıkları yenilendi ve içlikleri onarıldı. Çalışmalarda, cami minaresinde tespit edilen ciddi yapısal sorunlar da giderildi.”