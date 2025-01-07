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        Hastanede kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

        EDİRNE'de devlet hastanesinde sağlık memuru olan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:05
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        Hastanede kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı
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        EDİRNE'de devlet hastanesinde sağlık memuru olan F.T. (62), cep telefonuyla tedavi gören kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan F.T., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.T., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanede tedavi gören kadınların uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.T.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastanede tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.

        F.T.'nin ifadesinde, kan almada, pansuman bölümünde ve ortopedi alçı yapıp sökmede çalıştığını belirterek, cep telefonundaki fotoğrafları internetten bulup indirdiği söylediği öğrenildi.

        Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.T. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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