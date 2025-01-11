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        Edirne'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        EDİRNE'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Kırık (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:55
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        Edirne'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        EDİRNE’de şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Kırık (58), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Uzunköprü ilçesi Muhacırkadı köyü ile Pehlivanköy arasında meydana geldi. Gökhan Kırık'ın kullandığı 59 HN 285 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörde sıkışan sürücü Kırık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kırık'ın cansız bedenini sıkıştığı yerden, itfaiyeciler çıkardı. Gökhan Kırık'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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