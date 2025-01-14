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        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

        TRAKYA'da pazar günü başlayan kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:20
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        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        TRAKYA'da pazar günü başlayan kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

        Trakya'da pazar günü başlayan ve yer yer süren kar yağışı, bugün yüksek kesimlerde etkili oluyor. Edirne'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Uzunköprü ilçesinde tüm okullar, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi. Kent merkezinde yer yer devam eden kar yağışı Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde ise etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de hafif kar yağışının yarına kadar sürmesi bekleniyor.

        Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda da kar etkisini devam ettiriyor. Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Karın yoğun olduğu bölgelerde İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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