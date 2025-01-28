Edirne'de çakmak dükkanında çıkan yangında 5 iş yeri hasar gördü

EDİRNE'de çakmak dolum ve satışının yapıldığı dükkanda çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 5 iş yeri hasar gördü.

Yangın akşam saatlerinde Sabuni Mahallesi Medrese Sokak üzerindeki çakmak dükkanında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle dükkandan dumanlar yükselmeye başladığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri gelirken, alevler kısa sürede bitişikteki dükkanlara da sıçrayarak büyüdü. İtfaiyenin söndürmek için zamanla yarıştığı yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında çakmakçı dahil toplam 5 iş yeri hasar gördü.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Sezer burada yaptığı açıklamada, erken müdahale sonucu yangının daha da büyümeden kontrol altına alındığını kaydetti. Sezer, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Akşam saatlerinde daha sebebini henüz tespit edemediğimiz yangınla ilgili itfaiyemiz tarafından çalışma yapılıyor. Önce bir dükkanımızda çıkmış, sonra da yanındaki iki dükkanı da etkileyen ve arka tarafında da depo olarak kullanılan iki alanı yine etkileyen, toplam 5 bölümü etkileyen bir yangına müdahale etti itfaiyemiz ve şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Çok şükür can kaybımızı ve erken müdahale sonucunda da çarşıda yangının büyümesi engellenmiş durumda. İnşallah bundan sonra da soğutma çalışmaları devam edecek ve yarın da bununla ilgili olarak hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.