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        Keşan'da sis; görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:00
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        Keşan'da sis; görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini etkiledi. Yoğun sis nedeniyle binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü ilçede, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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