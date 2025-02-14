PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.D.'yi yakaladı. S.D.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. PKK şüphelisi S.D., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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