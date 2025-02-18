Edirne'de fabrika yangını (3)

EDİRNEVALİSİ FABRİKADA, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Sezer, "Süloğlu Organize Sanayi Bölgemizde sabah saatlerinde yangın çıktı. Şu anda itfaiyemiz de yangının sebebini araştırıyor. Kısa süre içerisinde müdahale edilerek hem fabrikanın diğer bölümlerine sıçraması engellendi hem de diğer fabrikaların bundan zarar görmesi engellendi ve en hafif şekilde yangın atlatıldı. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil, geçmiş olsun diyoruz. Biz de geçmiş olsun ziyaretine geldik. Ekipler hızlı şekilde müdahale ederek yangının daha da büyümesini engellendi. Allah beterinden saklasın diyelim" dedi. Diğer yandan fabrikadaki soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.