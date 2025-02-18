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        Edirne'de 32 metre derinliğindeki çukura düşen 4 keçi kurtarıldı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde define aramak için açıldığı değerlendirilen 32 metre derinliğindeki çukura düşen 4 keçi, ekiplerin 3 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:30
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        Edirne'de 32 metre derinliğindeki çukura düşen 4 keçi kurtarıldı
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde define aramak için açıldığı değerlendirilen 32 metre derinliğindeki çukura düşen 4 keçi, ekiplerin 3 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

        Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyündeki ormanda otlayan 4 keçi, define aramak için açıldığı değerlendirilen 32 metre derinliğindeki çukura düştü. Çobanın ihbarı sonrası olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından vinç ve halatlarla indikleri çukurdan 4 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. Çukur belediye ekiplerince kepçeyle toprak dökülerek kapatılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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