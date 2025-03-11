Edirne'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kaza, Uzunöprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ile Elciyi köyü arasında meydana geldi. Ahmet Kula, traktörle tarlasına giderken, hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Traktörün altında kalan Kula, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından Kula’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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