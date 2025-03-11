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        Edirne'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Ahmet Kula (75), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:00
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        Edirne'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Ahmet Kula (75), hayatını kaybetti.

        Kaza, Uzunöprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ile Elciyi köyü arasında meydana geldi. Ahmet Kula, traktörle tarlasına giderken, hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Traktörün altında kalan Kula, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından Kula’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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