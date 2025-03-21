Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı
ÇimsaÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı
Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin: 57-68
Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,
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