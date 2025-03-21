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        Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:05
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        Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı
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        ÇimsaÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı

        Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin: 57-68

        Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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