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        Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi

        EDİRNE'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesi şekerlemeci, tatlıcı ve restoranlarda fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:50
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        Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi
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        EDİRNE'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesi şekerlemeci, tatlıcı ve restoranlarda fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı'na kısa süre kala kentteki marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünleriyle, şekerleme ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, öncelikle raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı. Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde fiyat listeleri ve gramaj denetimleri yapıldı. Denetimlerde, fiyat etiketlerinde yer alan, son fiyat değişim tarihiyle, vatandaşların ürün fiyatının değişip değişmediğini kontrol edebildiğine dikkat edildi. Edirne Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt da denetime katılarak, esnafa bilgi verdi. Denetimlerde, fiyat etiketi ve fiyat listesi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlemler yapıldı.

        ‘HASSASİYETLERİN ARTTIRILARAK DEVAMINI BEKLİYORUZ’

        Denetime katılan Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, hem esnafı hem de vatandaşı bilgilendirdiklerini belirterek, “İl Müdürlüğü olarak, bayram öncesi işletmelerimizi denetliyoruz. Başta kuruyemiş, şekerleme, tatlı satan işletmelerimiz başta olmak üzere lokantalarımızda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketlerinde olması gereken ürünün ayırıcı özelliği, fiyatı, fiyat etiketi değişim tarihi, lokanta gibi işletmelerimizde de gramaj ve ürün fiyatının asılması gibi uyarıları yapıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda vatandaşlarımız, bu görmüş oldukları fiyat etiketleriyle, alacakları hizmetin fiyat değerinin hangi tarihte fiyatının değiştiğini, kaç gram yiyeceğinin, buna göre hesabını yapıyor. Ona göre sizin de işletme olarak, vatandaşın bilinçli bir şekilde yapmış olduğu tercihe göre mal satışını gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla baktığımızda işletmenizde fiyatlarınız içeride mevcut, ürünleriniz mevcut, işletme girişinde fiyatlarınız mevcut. Bu kapsamda sizlerden, hassasiyetinizi arttırarak devam etmenizi bekliyoruz” diye konuştu.

        ‘FİYAT DEĞİŞİM TARİHİNDEN BİZİ DE MÜŞTERİLERİ DE RAHATLATIYOR’

        Kuruyemiş ve şekerlemeci esnafı Kamil Kerimler, etiketlerde yer alan fiyat değişim tarihinin kendilerini de müşterileri de memnun ettiğini belirterek, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayram’ını kutluyorum. Ramazanda denetimler valilik tarafından yapılıyor, Sağlık Bakanlığı’ndan ve vergi dairesinden, belediyeden de kontrole geliyorlar. Kontroller iyi, herhangi bir şikayet yok. Biz her zaman hazırız. Kuruyemiş ve çikolata, haftalık olarak taze geliyor zaten, herhangi bir problem olmaz. Fiyat değişim etiketi; fiyat değiştiğinde değiştiği tarihi yazıyoruz. Fiyatın ne kadar uzun süreli aynı kaldığını veya fiyatın en son ne zaman değiştiğini, müşteriler görebiliyor. Bu konuda biz de rahatız onlar da rahat” dedi. Restoran şefi Mehmet Okuyucu da, “Fiyat konusunda, temizlik konusunda, hijyen konusunda müşterilerimiz her zaman bizi tercih edebilirler. Bu denetimlere her zaman açığız” diye konuştu.

        ‘1080 ÜRÜN DENETİMİNDE, 108 İDARİ İŞLEM’

        Öte yandan Edirne merkez ve ilçelerinde bu ay 119 iş yerinde yapılan denetimlerde, 1080 ürünün incelenmesi sonucu 108 üründe aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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