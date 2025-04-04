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        Uluslararası Edirne Maratonu 31 Ağustos'ta koşulacak

        BALKAN Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nun 31 Aralık'ta, Zafer Bayramı farkındalığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:20
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        Uluslararası Edirne Maratonu 31 Ağustos'ta koşulacak
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        BALKAN Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nun 31 Aralık'ta, Zafer Bayramı farkındalığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

        Dernek Başkanı Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10'uncu Uluslararası Edirne Maratonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu yıl maratonun 30 Ağustos Zafer Bayramı sonrasına denk gelmesi nedeniyle, 'Zafer Bayramı' farkındalığıyla koşulacağını belirten Akdağ, erken kayıt için de kısa sürede başvuruların açıldığını söyledi. Akdağ, maratonu bu yıl 1000 kişiyle planladıklarını belirtti.

        'ARTIK İKİ HANELİ RAKAMLARA GEÇİYORUZ'

        Maratonun bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilmesiyle çift haneli rakamlara geçeceklerini ifade eden Akdağ, "10'uncu kez 31 Ağustos 2025 tarihinde koşulacak Edirne Maratonu ve bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı farkındalığıyla gerçekleştirilecek. Çünkü sporcular bir gün önce şehrimizde olacaklar ve 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu beraber yaşayacağız. Doğal olarak bu coşku ertesi gün bizim koşumuza da yansıyacak. Bu yıl 10'uncu kez yapılıyor olması çok anlamlı. Artık iki haneli rakamlara geçiyoruz ve ümit ediyoruz ki bundan sonraki yıllarda, bizden sonraki nesillere, bir sonraki kuşağa bunu bir iyilik hareketi olarak devredebiliriz. Amacımız da bu zaten, 10 yıldır bu mücadeleyi vermemizin nedeni bu. Her zaman sporcular Edirne maratonunu desteklemişlerdir. Tabii ki aynı desteği şehrimizin bileşenlerinden bekliyoruz. Biz bugüne kadar 10'uncu kez bunu yapmış olmanın vermiş olduğu hazla, coşkuyla bunu bir sonraki nesillere taşıma kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

        'TEMENNİMİZ DAHA FAZLA KİŞİYLE YAPMAK'

        Bu yıl maratonu 1000 kişiyle planladıklarını söyleyen Akdağ, "Edirne Maratonu'nu bu yıl yine 1000 kişiyle planlıyoruz çünkü her şey bütçeyle ilgili. Eğer gerçekten bu şehir her şeyiyle bu organizasyona sahip çıkmış olsa bugün Edirne Maratonu 5 bin kişilerle belki daha fazla rakamlarla ve farklı kategorileriyle koşulacak bir organizasyon haline gelmişti. Bu potansiyel var Edirne'de. Bizde de bu organizasyon kabiliyeti var. Biliyorsunuz 10 senedir artık kusursuz bir şekilde ve uluslararası nitelikte bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Temennimiz önümüzdeki yıllarda, şehrin üzerindeki ölü toprağı kalkarsa bunu daha büyük sayıda insanlarla yapmak ve çeşitlendirmek mümkün" diye konuştu.

        'PARKUR AYNI'

        Parkurun, önceki senelerle aynı olduğunu anlatan Akdağ, "Parkur aynı. Biliyorsunuz resmi ölçümlü, tescili yapılmış, Avrupa Atletizm Birliği'ne bildirilmiş bir parkur. Bu parkurun özelliğini biliyorsunuz zaten. Tarihi bir doku, açık bir müze gibi bir parkurda koşuluyor. Tarihi köprüler, tren garı, Lozan anıtı, Pazarkule'den sembolik bir çıkışımız var. Bu da organizasyonun farklı bir yanı. Organizasyon şu anda federasyonun 2025 takvimine alınıyor. Alındığı zaman da erken kayıt, orta kayıt ve geç kayıt dönemleri var. 11 Nisan'a kadar devam edecek olan bir erken kayıt avantajı da sporcular açısından devam ediyor. Bütün sporcuları bundan yararlanmaya davet ediyoruz. Bu yıl da binleri Edirne'de ağırlamak ve görmek istiyoruz. Çünkü bu şehir gerçekten açık müze bir şehir" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Akdağ'ın açıklaması

        -Maraton koşanlar (arşiv)

        -Maratondan detaylar(arşiv)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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