14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu (2)

Edirne’de, Gülden Coni’nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulunmasının ardından polis, kapsamlı çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi E.A. (14), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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