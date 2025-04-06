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        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu (2)

        ŞÜPHELİYAKALANDIEdirne'de, Gülden Coni'nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulunmasının ardından polis, kapsamlı çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:23
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        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Edirne’de, Gülden Coni’nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulunmasının ardından polis, kapsamlı çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi E.A. (14), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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