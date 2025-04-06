Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2)

Edirne'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A. (15), Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. E.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

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