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        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2)

        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİEdirne'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:05
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        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2)
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        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Edirne'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A. (15), Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. E.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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