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        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (3)

        TUTUKLANDIEdirne'deMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:55
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        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (3)
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        TUTUKLANDI

        Edirne'deMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. E.A., cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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