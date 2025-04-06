Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (3)
TUTUKLANDIEdirne'deMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.
TUTUKLANDI
Edirne'deMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. E.A., cezaevine götürüldü.
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