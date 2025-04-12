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        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda 23 gümrük görevlisi tutuklandı

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:45
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        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda 23 gümrük görevlisi tutuklandı
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        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 38 gümrük muhafaza memurundan 23’ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmada, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının ülkeye giriş ve çakış yapanlardan rüşvet aldığı belirlendi. Bunun üzerine ocak ayında tamir yapılacağı gerekçesiyle elektrikçi gibi davranan görevliler peronlara gizli kamera yerleştirdi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen delilerle rüşvet aldığı belirlenen 38 şüpheli, salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Yaklaşık 10 saat süren duruşma sonunda şüphelilerden 23’ü, ‘Rüşvet almak’ suçundan tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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