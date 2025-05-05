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        Kakava ateşi öncesi Edirne'ye akın

        UNESCOİnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi Edirne'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:47
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        Kakava ateşi öncesi Edirne'ye akın
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        UNESCOİnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi Edirne'ye geldi. Bugün yakılacak Kakava ateşi öncesi kente gelenler, birçok noktada yoğunluk oluşturdu.

        Edirne'de bu yıl 3-4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi kente akın etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi'nde bugün saat 16.00'da yakılacak Kakava ateşinin yakılmasından önce kente gelenler, yoğunluk oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gelen turistler, başta Selimiye Camisi Meydanı, Tahmis Meydanı ve Sarayiçi'nde davul zurna eşliğinde oyun oynadı, renkli görüntüler oluştu.

        'YORULANA KADAR EĞLENECEĞİZ'

        Kakava için İstanbul'dan gelen Derin Zeyrek, "Kakava festivali için geldim. Daha önce hiç gelmedim, bu ilk seferim. Şu ana kadar her şey çok eğlenceli ve güzel gözüküyor. Tabii asıl eğlence akşam olacak, onu bekliyoruz. Kakava ile ilgili çok bilgim yok. Elimizden geldiği kadar eğlenip tadını çıkaracağız" dedi. Züleyha Zeyrek, "Edirne'ye dans etmeye, eğlenmeye geldik. Buradaki eğlenceyi çok merak ettiğim için geldim. Bunun dışında Hıdırellez'de akşam dileklerimizi dileyeceğiz. Yorulana kadar eğleneceğiz" diye konuştu.

        'HERKES EDİRNE'YE GELSİN'

        Kurduğu grupla davul zurna eşliğinde gelenleri karşılayan Gürkan Derebey, "Bu Kakava'yı sabırsızlıkla bekledik. Her sene bu şekilde sokaklara çıkıp eğleniyoruz, bir yandan da para kazanıyoruz. Bunu yapmak zorundayız, Romanız. Her Kakava'da kendimize özel kıyafetler yapıyoruz, kırmızıları giyip eğleniyoruz. 81 ile sesleniyorum; herkes Edirne'ye gelsin" dedi.

        TAVA CİĞERİ İÇİN KUYRUK OLUŞTU

        Kente akın edenler, meşhur lezzet tava ciğerini yemek için ciğercilerin önünde kuyruk oluşturdu. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Dernek Başkanı Uğurcan İmrak, "Geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya seslendik. 'Edirne'ye gel, ciğerimi ye' dedik. Bugün de insanlar geldi ve şimdi de yetişemiyoruz. Oldukça yoğun ve hareketli bir gün geçiriyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun" dedi. Şenliklere akın nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve şenliklerin yapılacağı Sarayiçi çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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