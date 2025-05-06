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        Kapıkule'de otobüsteki 234 kilo esrarı, narkotik köpeği Turbo buldu

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otobüste, narkotik köpeği 'Turbo' ile yapılan aramada 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:55
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        Kapıkule'de otobüsteki 234 kilo esrarı, narkotik köpeği Turbo buldu
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        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otobüste, narkotik köpeği 'Turbo' ile yapılan aramada 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde araç altı gözetim sistemi üzerinden yaptığı kontrolde şüpheli görüntü tespit edilmesi üzerine X-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine narkotik köpeği Turbo ile yapılan aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmına gizlenmiş 200 vakumlu paket içerisinde 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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