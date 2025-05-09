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        Edirne'de ayçiçeği tarlasında patlamamış top mermisi bulundu

        EDİRNE'de merkeze bağlı Yenikadın köyünde çoban Mustafa Şengül'ün, ayçiçeği tarlasında bulduğu patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:15
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        Edirne'de ayçiçeği tarlasında patlamamış top mermisi bulundu
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        EDİRNE'de merkeze bağlı Yenikadın köyünde çoban Mustafa Şengül'ün, ayçiçeği tarlasında bulduğu patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Yenikadın köyünde çobanlık yapan Mustafa Şengül, koyunları güderken ayçiçeği tarlasında top mermisine rastladı. Merminin patlamamış olduğunu fark eden Şengül, durumu köyün muhtarı İsmail Durak'a haber verdi. Durak'ın ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından top mermisi, detaylı araştırma için jandarmaya teslim edildi.

        Mustafa Şengül, koyunları dolaştırdığı sırada top mermisine rastladığını belirterek, "Yaklaşınca bombaya benzer bir şey gördüm ve endişelendim, hemen köy muhtarına söyledim. Muhtar da gereken yerlere bilgisini verdi. Şu anda da gereken işlemlerin yapılmasını bekliyoruz. İlk gördüğümde ne olduğunu anlamadığım için tedirginlik yaşamadım, yaklaşınca fünye benzeri şeyi görünce hemen uzaklaştım" dedi.

        Köy muhtarı İsmail Durak da olayı anlatarak, "Çoban arkadaşımız aradı. Ben de hemen buraya gelip yerinde gördüm. Ardından hemen 112'yi aradım ve jandarmadan arkadaşlar geldi. Sanıyorum zamanla ayçiçeği büyümeye başlayınca, kökündeki bu mühimmat da ortaya çıktı. Arkadaşımız da böyle fark etmiş" diye konuştu.

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