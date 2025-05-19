Balıkçı teknesinde 92 kaçak göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında balıkçı teknesinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu bilgisi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ve botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu. İtalya rotasındaki teknede yapılan kontrollerde 26'sı çocuk 92 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 92 kaçak göçmen yakalandı.

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