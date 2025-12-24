Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Vatan Şairi Akif" konseri düzenlenecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Vatan Şairi Akif" konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:07
        Edirne'de "Vatan Şairi Akif" konseri düzenlenecek
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Vatan Şairi Akif" konseri düzenlenecek.

        Konser, yarın saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        Vakıf Katılımın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

