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        Edirne'de kamyonetin yaya yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı Fransız vatandaşı Jean Paul Joseph N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:46 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:50
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        Edirne'de kamyonetin yaya yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı Fransız vatandaşı Jean Paul Joseph N. (76), yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Dernek Sokak’tan, İstiklal Caddesi yönüne dönüş yapan Y.G. (32) yönetimindeki 22 FK 109 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Fransız vatandaşı Jean Paul Joseph N.’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Y.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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