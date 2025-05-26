Edirne'de kamyonetin yaya yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Dernek Sokak’tan, İstiklal Caddesi yönüne dönüş yapan Y.G. (32) yönetimindeki 22 FK 109 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Fransız vatandaşı Jean Paul Joseph N.’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Y.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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