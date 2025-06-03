Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)

SUALTINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde 'Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırıldı. Tank, batırılmasından sonra denizin dibinde dalgıçların yaptığı çalışma kamera görüntüleri ile kaydedildi. Görüntülerde, dalgıçların, tankı titiz bir çalışma ile denizin zeminine yerleştirdiği anlar yer aldı.