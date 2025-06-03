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        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)

        SUALTINDA GÖRÜNTÜLENDİEdirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde 'Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:39
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        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)
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        SUALTINDA GÖRÜNTÜLENDİ

        Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde 'Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırıldı. Tank, batırılmasından sonra denizin dibinde dalgıçların yaptığı çalışma kamera görüntüleri ile kaydedildi. Görüntülerde, dalgıçların, tankı titiz bir çalışma ile denizin zeminine yerleştirdiği anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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