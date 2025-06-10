Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDAEdirne'de Selahattin Çelik'in geri viteste unutarak indiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Edirne'de Selahattin Çelik'in geri viteste unutarak indiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik'in sürücü koltuğuna binip, müdahale etmeye çalışırken yere düşmesi ile aracın mağazaya girdiği anlar görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi
        Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi
        Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı
        Edirne'de geri viteste bırakılan park halindeki otomobil mobilya dükkanına...
        Edirne'de geri viteste bırakılan park halindeki otomobil mobilya dükkanına...
        Edirne'de OSB'ler göçü tersine çevirecek
        Edirne'de OSB'ler göçü tersine çevirecek
        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında mezuniyet töreni düzenlendi
        Saros Körfezi'nde bayram tatili sonrası 200 ton çöp toplandı
        Saros Körfezi'nde bayram tatili sonrası 200 ton çöp toplandı