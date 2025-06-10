Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi (2)
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDAEdirne'de Selahattin Çelik'in geri viteste unutarak indiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA
Edirne'de Selahattin Çelik'in geri viteste unutarak indiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik'in sürücü koltuğuna binip, müdahale etmeye çalışırken yere düşmesi ile aracın mağazaya girdiği anlar görüntülerde yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.