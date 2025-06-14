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        Edirne'de jandarma komandoların gösterisi ilgiyle izlendi

        EDİRNE'de, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda jandarma komandoların yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:42
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        Edirne'de jandarma komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
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        EDİRNE’de, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda jandarma komandoların yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi.

        Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yılında Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nda kutlama töreni düzenlendi. Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, teşkilatın 186'ncı yılını onur ve gururla kutladıklarını belirterek, "Başarılarla dolu 186 yıllık geçmişe sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yapmıştır. Halkımızın bizlere duyduğu güvenin bilinciyle, bu sevgi bağını daha da güçlendirme kararlılığındayız. Bu anlamlı günde, teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm komutanlarımıza ve mensuplarımıza minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ise jandarma teşkilatının Türk milletinin köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Sezer, "Büyük devletler, büyük ve köklü kurumlara ihtiyaç duyar. Biz de 3 bin yıllık devlet geleneğimizle, köklü bir askeri mirasa sahip milletiz. 186’ncı yaşını kutladığımız jandarmamız da bu büyük geleneğin bir parçasıdır. Gerek jandarmamız gerek ordumuz ve emniyet teşkilatımız milletimizin gurur kaynağıdır" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından jandarma komandoların gösterisine geçildi. İlgiyle izlenilen gösteride jandarma komandolar, silahlı gösteri, kule yaparak Türk bayrağı açtı. Jandarma bünyesinde kullanılan köpeklerin de yer aldığı gösteriler ilgiyle izlendi. Törende teşkilatın kullandığı silah ve malzemeler de sergilendi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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