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        Klinik önüne koli içerisinde bırakılan köpek öldü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koli içerisinde veteriner kliniği önüne bırakılan ve yaklaşık 1,5 saat sonra fark edilen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:30
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        Klinik önüne koli içerisinde bırakılan köpek öldü
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koli içerisinde veteriner kliniği önüne bırakılan ve yaklaşık 1,5 saat sonra fark edilen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Klinik sahibi veteriner Yener Eker, köpeği bırakanlar hakkında polise şikayetçi oldu. Köpeğin bırakıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir veteriner kliğinin önüne, 15 Haziran'da otomobille gelen 2 kişiden biri aracın bagajındaki koliyi bırakıp uzaklaştı. Yaklaşık 1,5 saat koli içerisinde sıcakta duran köpeği, klinikten çıkan bir kişi fark etti. Haber verilmesi sonrası baygın olduğu belirlenen köpeğe, klinikte veteriner Yener Eker müdahale etti ancak köpek kurtarılamadı. Klinik sahibi veteriner hekim Yener Eker, olayla ilgili polise şikayetçi oldu.

        'KÖPEĞİ KURTARABİLİRDİK'

        Yener Eker, "Pazar günü, saat 12.00 sıralarında kliniğimizin önüne koli içerisinde bir köpek bırakılmış. Biz bunu 13.30 gibi fark ettik. Buradan çıkan bir müşterimiz, burada bir köpek olduğunu söyledi. Hemen içeriye alıp, müdahalesini yaptık. Durumu çok kötüydü, ateşi yüksekti. Koli içerisinde tam güneşin altına bırakılmış. Acil müdahalesini yaptık, tedavisine başladık ancak ne yazık ki kurtaramadık. Bizim için çok acı bir tecrübe oldu. Daha sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde köpeğin beyaz renkte bir araçla kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakıldığını gördük. Keşke direkt bize söyleselerdi. İlk anda söyleselerdi, belki de köpeği kurtarabilirdik. İş daha kötü duruma gelmeyebilirdi. Bundan dolayı üzgünüm, kızgınım. Bunu ilgili mercilere bildirdik. Şikayetçi olduk. Güvenlik kamerası kayıtlarını gönderdik. Umarım gereken yapılacaktır. Bunun bir suç olduğunu düşünüyorum ben. Takipçisi olacağız" dedi.

        Köpeğin klinik önüne bırakıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, köpeği bırakan kişilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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