Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AK Parti'li Aksal: Selimiye, UNESCO kriterlerine göre restore ediliyor

        AKParti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde süren restorasyon çalışmalarına ilişkin, "UNESCO'nun kriterleri var; o kriterlere göre yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:02 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Aksal: Selimiye, UNESCO kriterlerine göre restore ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKParti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde süren restorasyon çalışmalarına ilişkin, "UNESCO'nun kriterleri var; o kriterlere göre yapılıyor. Zaten restorasyonun bu kadar uzun sürmesinin nedeni de UNESCO'ya, uzmanlarımıza sorulup, çok kıymetli hocalarımız tarafından inanılmaz titiz bir çalışma yürütülüyor. Çok güzel, hak ettiği bir şekilde ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiriliyor" dedi.

        Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da geçen ekim ayında tamamlandı.

        'VARLIĞIN STATÜSÜNÜ RİSKE SOKABİLİR'

        Diğer yandan tarihi camide devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama yapan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), ana kubbede devam eden 18'inci yüzyıla ait kalem işlerine dikkati çekti. Açıklamada, söz konusu kalem işlerinin kaldırılıp yeniden yorumlanmasını öngören yeni çalışmanın yapıya zarar vereceğini belirtilerek, "UNESCO Dünya Miras Listesi çerçevesinde Üstün Evrensel Değer'e zarar verecek müdahaleler varlığın statüsünü riske sokabilir" ifadelerine yer verildi.

        'UNESCO KRİTERLERİNE UYGUN RESTORASYON YAPILIYOR'

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Camisi'nde UNESCO yetkilileri ve alanında uzman akademisyenlerle titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "UNESCO'dan çıkarılması söz konusu olamaz. O, dünyanın mirası. Türk-İslam mimarisinin başyapıtı. Edirnelilerin olduğu kadar tüm Türkiye'nin, artık Dünya Mirası Listesi olduğu için de bütün dünyanın. Onun için de UNESCO'nun kriterleri var; o kriterlere göre yapılıyor. Zaten restorasyonun bu kadar uzun sürmesinin nedeni de UNESCO'ya, uzmanlarımıza sorulup, çok kıymetli hocalarımız tarafından inanılmaz titiz bir çalışma yürütülüyor. Çok güzel, hak ettiği bir şekilde ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiriliyor. 600 yıllık bir eser; inşallah en az 600 yıl daha gelecek jenerasyonlara taşıyacağız. Bu restorasyon, yaklaşık 100 yılını kurtaracak. Çok ince çalışmalar yürütülüyor. UNESCO Dünya Mirası'nda olduğu için bu işin bir parçası. UNESCO listesinden çıkarılması gibi bir şey söz konusu değil. UNESCO ile birlikte hareket edilerek restorasyon devam ediyor" dedi.

        'SONBAHARDA AÇILIR'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla planlanan açılış töreni için eylül veya ekim aylarını işaret eden Aksal, "Bunlar çok ince işler, uzmanların görüşü gerektiği için; inşaatla, restorasyonla ilgili kısımlar tamamlandılar. Şu anda yapılan kalem işleri; kalem işlerinde de Anıtlar Kurulu2nun görüşü gerekiyor, UNESCO'nun görüşü gerekiyor, bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmış hocalarımızın görüşleri gerekiyor. Onun için bu biraz zaman alıyor. Herhalde sonbaharda açılır. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılışa gelecek. Şu anda Edirne'miz sessiz, sakin, sıcak. İnşallah sonbaharda eylül, ekim aylarıyla birlikte Selimiye’yi tekrardan ibadete açarız. Zaten tamamen kapatmamıştık ama muhteşem bir şekilde tüm görkemiyle hem Edirneliler hem de dışarıdan gelen turistlerin büyük bir kısmı Selimiye'yi görmek istiyorlar. Onun için hepimizin kullanımına eylül, ekim gibi açılır diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!

        Benzer Haberler

        Tunca Nehri kuruyor; kum adacıkları ortaya çıktı
        Tunca Nehri kuruyor; kum adacıkları ortaya çıktı
        Rektör Hatipler, "Maziden Atiye" Kampı'nda öğrencilerle buluştu
        Rektör Hatipler, "Maziden Atiye" Kampı'nda öğrencilerle buluştu
        Edirneli sporcular Vali Yardımcısı Subaşı'nı ziyaret etti
        Edirneli sporcular Vali Yardımcısı Subaşı'nı ziyaret etti
        Edirne'de ikinci ürün ayçiçeği ekimini artırmak amacıyla üreticilere tohum...
        Edirne'de ikinci ürün ayçiçeği ekimini artırmak amacıyla üreticilere tohum...
        Batı Trakyalı öğrenciler Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi
        Batı Trakyalı öğrenciler Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi
        Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle su akışı durma noktası...
        Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle su akışı durma noktası...