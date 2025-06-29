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        Edirne'deki orman yangını 20,5 saat sonra kontrol altına alındı

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde dün çıkan orman yangını, 20,5 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:53
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        Edirne'deki orman yangını 20,5 saat sonra kontrol altına alındı
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        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde dün çıkan orman yangını, 20,5 saat sonra kontrol altına alındı. Lalapaşa Kaymakamlığı, güvenlik önlemleri kapsamında bölgede 7 gün boyunca 11.00 ile 19.00 saatleri arasında buğday hasadını yasakladı.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında, dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile Lalapaşa, Edirne ve Süloğlu Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi'nden kepçe ve greyderler de bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri ile köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında alevlere helikopter, arazöz ve su tankerleriyle müdahale sürdü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        KAYMAKAMLIKTAN UYARI

        Lalapaşa Kaymakamlığı da bölgedeki olası yangınlara yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında karar yayınladı. Kararda; 5 Temmuz'a kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında biçim yapılmaması, 28 Haziran-12 Temmuz arası 15 gün boyunca aynı saatlerde balya bağlama işlerinin yapılmaması konusunda vatandaşları uyarıldı. Kararda belirtilen hususlara uymayanlara, Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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