Kaldırımda yürürken metal kapak kırılınca bodruma düştü

Olay, akşam saatlerinde Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düştü. Yaralanan A.A. yardım çağrıları üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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