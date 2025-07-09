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        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol 2 saat ulaşıma kapatıldı (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI, YOL AÇILDIEdirne'nin Kayapa köyünde başlayan anız yangını, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin müdahalesinin ardından 2 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:00
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        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol 2 saat ulaşıma kapatıldı (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI, YOL AÇILDI

        Edirne’nin Kayapa köyünde başlayan anız yangını, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin müdahalesinin ardından 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek verdi. Yangında alevlerin tehdit etmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden yol, 2 saatin ardından trafiğe açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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