Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de anız yangını; kara yolu kapatıldı

        EDİRNE'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de anız yangını; kara yolu kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, dumanın kapladığı Edirne-Havsa kara ulaşıma kapatıldı.

        Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"...
        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"...
        Edirne'de "FETÖ'nün Balkanlar'daki eğitim tuzağı ve Türkiye'nin müdahalesi"...
        Edirne'de "FETÖ'nün Balkanlar'daki eğitim tuzağı ve Türkiye'nin müdahalesi"...
        Trakya'nın en çok göç alan ve göç veren ili Tekirdağ oldu
        Trakya'nın en çok göç alan ve göç veren ili Tekirdağ oldu
        Edirne'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açılacak
        Edirne'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açılacak
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'nde incelemede bulundu
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'nde incelemede bulundu
        Edirne'de orman yangını (3)
        Edirne'de orman yangını (3)