Edirne'de anız yangını; kara yolu kapatıldı (3)

VALİSEZER: 1 KİŞİ YARALANDI

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde çıkan anız yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın sırasında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yangında, alevlerin ulaştığı bitişik 2 bağ evi yanarak, kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Edirne-Havsa kara yolu da ulaşıma açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada anız yangınına değindi. Sezer, "Oğulpaşa köyümüzde ağızdan kaynaklanan bir yangınımız söz konusu. Bununla ilgili olarak da dumandan yol etkilendiği için ufak çaplı bir kaza oldu. Yolu geçici olarak trafiğe kapattık. Ama şimdi kademeli olarak, kontrollü bir şekilde trafiği de açtık, bir yarım saat önce. Orada da hem itfaiye hem de orman ekiplerimiz, arazözlerimiz, iş makineleriyle beraber o anız yangınını söndürecekler. Çok şu anda risk oluşturan bir yangın değil. Ciddi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.

‘KESİNLİKLE ANIZLARI YAKMAYALIM’