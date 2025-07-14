Edirne'deki dört sınır kapısında, tüm zamanların yolcu ve araç giriş rekoru kırıldı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 22 Haziran itibariyle tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğu Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan dört sınır kapısında, 13 Temmuz’da tüm zamanların yolcu ve araç giriş rekoru kırıldığını söyledi. Sezer, "Bu sene tüm zamanların rekorunu 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde girilen araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında, kentteki kolluk birimleri temsilcileri ve kaymakamların katılımıyla haziran ayı asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, kentteki asayiş olayları ve sınır kapılarındaki yoğunlukla ilgili bilgi verdi. Sezer’e toplantıda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman, Enez Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yunus Can Efe, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık eşlik etti.