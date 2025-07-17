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        DEM Parti eş genel başkanları, Demirtaş'ı ziyaret etti

        DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Edirne tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:55
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        DEM Parti eş genel başkanları, Demirtaş'ı ziyaret etti
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        DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Edirne tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

        Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, iki ismin de yürütülen barış sürecini desteklediğini belirterek, "En başta şunu belirteyim. Bu yürüttüğümüz süreci içeriden çok iyi takip ediyorlar, destekliyorlar. Bu sürecin onurlu bir barışla, çözümle taçlanmasını onlar da umut ediyorlar. Çalışıyorlar, kafa yoruyorlar. Dünya kadar tartıştık, önerilerini aldık, eleştirilerini aldık. Çok kıymetli önerilerde bulundular. Bu sürecin ilerlemesi için de kendi üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler. Onlar dile getirmediler ama biz dile getiriyoruz" dedi.

        'ŞU ANKİ GELİŞMELER ÇOK KIYMETLİ'

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Demirtaş ve Mızraklı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Açıkçası şunu ifade etmek gerekiyor. Hem dün sevgili Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel vekilimizi, bugün de sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettiğimizde biraz önce eş başkanımızın ifade ettiği gibi kendileriyle son derece verimli ve moralli bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve demokratik toplum çağrısının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve kısa bir zaman içerisinde sonuca varabilmesi için kendileri en güçlü şekilde desteklerini sunduklarını ve bu süreç içerisinde tamamen bu süreci sahiplenen, arkasında duran bir yerde olduklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetli, çok önemli gelişmeler bunlar gerçekten. Türkiye'de yaşadığımız şu anki gelişmeler çok kıymetli" diye konuştu.

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