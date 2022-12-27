Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ilçe programının ilk bölümünde Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli ile bir araya geldi.

Başsavcı Sesli ile bir süre görüşen Vali Kırbıyık, ilçeyle ilgili değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulundu.

Kırbıyık, ziyaretleri kapsamında Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurulacak binadaki çalışmaları yerinde inceledi, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Kırbıyık, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Merkezde verilecek eğitimlerle dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara mesleki donanım kazandırılması ve istihdam olanaklarının arttırılmasının hedeflendiğini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde olduğu gibi Keşan ilçemizde de kadınlarımız üretime katılma konusunda çok gayretli ve istekliler. Bizler de bu sürece gerek eğitim ve gerekse donanım açısından destek vererek, onların bu istek ve gayretlerine karşılık verme gayesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tadilatı tamamlayarak SODAM merkezimizi kadınlarımızın hizmetine alacağız."

Kırbıyık'a ziyaretlerinde, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İshak Yıldırım da eşlik etti.





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