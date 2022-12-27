Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da ziyaretlerde bulundu

AA

Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ilçe programının ilk bölümünde Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli ile bir araya geldi.

Başsavcı Sesli ile bir süre görüşen Vali Kırbıyık, ilçeyle ilgili değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulundu.

Kırbıyık, ziyaretleri kapsamında Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurulacak binadaki çalışmaları yerinde inceledi, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Kırbıyık, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Merkezde verilecek eğitimlerle dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara mesleki donanım kazandırılması ve istihdam olanaklarının arttırılmasının hedeflendiğini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde olduğu gibi Keşan ilçemizde de kadınlarımız üretime katılma konusunda çok gayretli ve istekliler. Bizler de bu sürece gerek eğitim ve gerekse donanım açısından destek vererek, onların bu istek ve gayretlerine karşılık verme gayesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tadilatı tamamlayarak SODAM merkezimizi kadınlarımızın hizmetine alacağız."

Kırbıyık'a ziyaretlerinde, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İshak Yıldırım da eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 75 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 75 litre etil alkol ele geçirildi
Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de sis etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oldu
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
YEREL HABERLER AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı İşcan ve eşi trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkan Yardımcısı İşcan ve eşi trafik ...
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
(Görüntülü)ATIK YAĞLARDAN ARAP SABUNU YAPARAK GERİ DÖNÜŞÜME KATKIDA BULUNUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ATIK YAĞLARDAN ARAP SABUNU YAPARAK GERİ ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Edirne'ye çok sayıda spor tesisi kazandırdıklarını belirtti
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Edirne'ye çok sayıda ...
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Atık yağlardan arap sabunu yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Atık yağlardan arap sabunu yaparak geri dönüşüme ...
Edirne'de atık yağlar Arap sabununa dönüştürülerek deterjan kullanımı azaltılacak
YEREL HABERLER Edirne'de atık yağlar Arap sabununa dönüştürülerek ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
(Görüntülü) EDİRNE - İNCE &quot;EĞER ADAY 3 AYDA KİRLENİYORSA, ZATEN LEKELİ ADAY BULMUŞSUN DEMEKTİR&quot;
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE - İNCE "EĞER ADAY 3 AYDA ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de ...
İnce: Eğer aday 3 ayda kirleniyorsa, zaten lekeli aday bulmuşsun demektir
YEREL HABERLER İnce: Eğer aday 3 ayda kirleniyorsa, zaten lekeli ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU PAYLAŞIMIYLA İLGİLİ TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA (EK GÖRÜNTÜ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU PAYLAŞIMIYLA İLGİLİ TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi ...
Edirne'de diş hekimleri toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne'de diş hekimleri toplantıda bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.