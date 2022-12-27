Edirne'de 50 litre etil alkol ve 24 litre sahte içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 litre etil alkol ve 24 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli K.A'nın Medrese Alibey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 50 litre etil alkol, 24 litre sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Şüpheli K.A. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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