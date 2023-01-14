Edirne'de geçen yıl 2,5 milyon hastaya hizmet verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında 2022'de yaklaşık 2,5 milyon hasta hizmet aldı.

Kentte verilen sağlık hizmetleriyle ilgili istatistiklere göre, geçen yıl 808 kişiye 1 uzman hekim ve 499 kişiye 1 pratisyen hekim düştü.

Polikliniklerde 2021'e göre hasta kabulü yüzde 32'lik bir artış gösterdi, 2022'de 1 milyon 434 bin 389 hasta tedavi edildi. Acil servislerde de yüzde 36'lık bir artışla 776 bin 769 kişiye hizmet verildi.

Yatan hasta, yoğun bakım hizmeti alan hastalar ve ameliyat olan hasta sayılarında da artış yaşandı.

Kent genelinde 2021'de toplam poliklinik işlemi yapılan hasta sayısı 1 milyon 550 bin 724 olurken, 2022'de bu sayı yüzde 56'lık artışla 2 milyon 422 bin 138'e ulaştı.

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