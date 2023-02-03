Edirne'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda büyük devrim ve reformlar yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin herkesin eşit ve özgür şekilde yaşadığı bir ülke konumuna geldiğini belirten Oğan, "Bundan sonrası için Türkiye'de yapılacak işler, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılını oluşturacak vizyon çerçevesinde ele alınacak. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada kararlılığı tamdır." dedi.

Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde enerji, ulaşım altyapısı, sağlık altyapısı, teknoloji ve yetişmiş insan kaynağı sorununu çözdüğünü anlatan Oğan, "Türkiye son 200 yılda belki de en güçlü dönemini hazinesiyle, altyapısıyla, insan kaynaklarıyla, enerjisiyle ve vizyonuyla oluşturabilecek bir güce sahip. Bu çerçevede Türkiye'nin yeni yüzyılını yeniden beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Yüzyılı vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da dünyadaki güç merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığını dile getirdi.

Dünyada yeni bir küresel sistem oluşurken boşluklar meydana geldiğini anlatan Köroğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde küresel masada yer almak için gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti.

Gelecek yüzyıla Türk ve Türkiye damgasını vurmak istediklerini dile getiren Köroğlu, "Devletimiz büyürken, milletimiz güçlenirken, bu yeni oluşan küresel güç paylaşımında, devletimizin ve milletimizin itibarına yakışır şekilde yeni oluşan masada en güçlü şekilde yer almak istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu bir parti programı değildir, bir ittifak programı da değildir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır." diye konuştu.

- "Sessiz devrimi inşa ettik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Türkiye'nin 2002'den beri yaptığı çalışmalarla "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temellerini attığını söyledi.

Son 20 yılda yaptıkları çalışmalarla sosyal devlet anlayışını değiştirdiklerini belirten Ergüneş, "Sosyal devlet dediğimiz şey 'kimsesizin kimi olmak' demektir. Bugün gururla ve iftiharla söyleyebilirim ki sosyal devlet anlamında onun hakkını veren dünyadaki tek ülke Türkiye'dir diyebiliriz. Sosyal koruma kalkanını, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler dediğimiz bu ana alanları çok farklı bir boyuta taşıdık. Paradigma değişikliği yaptık. Biz sessiz devrimi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık da Edirne'nin geçmişi Traklar'a kadar dayanan, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış tarihi bir şehir olduğunu vurguladı.

Gelecek vizyonu açısından Edirne'de yapılacak birçok çalışma olduğunu belirten Vali Kırbıyık, "Birinci başlık tarımsal üretim kapasitenin geliştirilmesi olarak gözüküyor. Sulanabilir arazi miktarımızı mümkün olduğunca artırmak için çaba sarf ediyoruz. Hızlı tren makro projelerden birisi. Çerkezköy-Kapıkule hattında yüzde 70'lik fiziki gerçekleştirme var. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıllık periyotta İstanbul ile Edirne'nin entegrasyonu sağlanacak." diye konuştu.

Kırbıyık, Balkan coğrafyasına yönelik yapılacak nitelikli çalışmalar, eğitim, sağlık ve turizm alanında yapılacak işler olduğunu kaydetti.

Toplantıya, kurum müdürleri, oda başkanlarıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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