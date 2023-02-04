MHP milletvekilleri Ersoy ve Erbaş Edirne'de basın toplantısı düzenledi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" programı kapsamında geldiği Edirne'de basın toplantısı düzenledi.

MHP Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ersoy, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

MHP teşkilatlarının Türkiye'nin her yerinde halkın arasında olduğunu belirten Ersoy, Edirne esnafının Cumhur İttifakı ve MHP'ye büyük teveccüh gösterdiğini ifade etti.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Ersoy, "Adayımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi'ni parlamentoda daha güçlü bir halde görmektir. Sayılarımızı milletvekili olarak yükseltmektir. Kendimize bu hedefi koyduk. İnşallah başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. İnşallah Edirne de milletvekili hasretine son verecektir." diye konuştu.

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise MHP ve Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıkması için çalıştıklarını dile getirdi.

Seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğüne değinen Erbaş, "Vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının gönlünü bize açtığını görüyoruz. Hoşgörüyle karşılanıyoruz. Mutlaka memleketimizin birçok sıkıntısı derdi vardır. Edirne'nin de vardır ama bunlar aşılmayacak veya çözülmeyecek işler değildir." dedi.

MHP MYK Üyesi Nur Tuğba Aktay da yarın Tekirdağ'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısına Edirnelileri davet etti.

Toplantıya MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve il teşkilatı üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.