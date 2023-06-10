"Edirne'de Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmaları Projesi" kapsamında anket çalışması başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, "Edirne'de Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmaları Projesi"yle online anket çalışması başlatıldığını bildirdi.

Bilar, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan anketle Edirne'de yaşayan vatandaşların kent kültürü ve kentlilik bilincinin tespit edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Anketin sosyal medya aracılığıyla paylaşıldığını aktaran Bilar, "Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla geçekleşmesi hedeflenen projenin kent halkında kent kültürü ve bilincinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 17 sorudan oluşan ankette yer alan sorularda Edirne'nin değerleri ile kentlilik bilinci ile ilgili sorular yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Bilar, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Edirne'nin somut ve somut olmayan kültür mirasları ile doğal zenginliklerinin korunması, tanıtılması ve geleceğe taşınması için derneği kurduklarını belirtti.

Derneğin çalışmaları ve kent hakkındaki bilgilerin yer aldığını "www.edirnekultur.com" sitesinin oluşturulduğunu aktaran Bilar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda yaklaşık 40 bin koleksiyona sahip Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan 'Hiperkitap Veri Tabanı'nı ücretsiz erişime açarak her yaştan vatandaşı e-kitap ile buluşturmayı başardık. Şimdi de yapmış olduğumuz 'Edirne’de Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması Projesi'yle de halkımıza önemli bir hizmeti yerine getirmeyi amaçlıyoruz.

Edirne son yıllarda göç alan önemli şehirler içinde yer alırken doğum oranının da en düşük olduğu iller arasındadır. Kentin nüfus oranına baktığımızda da Edirne doğumlu oranının yüzde 66 olduğu görülmektedir. Önümüzdeki 5, 10 ve 15 yıl içinde bu oranın daha da düşeceği öngörülmektedir. Bu gelişmeler karşısında kentin en önemli sorunlarından birisi olarak 'Edirne’de Kent Kültürü ve Bilinci'nin olduğu ortaya çıkmaktadır. Derneğimiz de bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. Derneğimizce oluşturulan bu ilk anketin halkımız ve öğrencilerimiz tarafından doldurulması bu konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olacak ışık tutacaktır. Amacımız Edirne'ye hizmet etmek, geleceğe Edirne’nin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini taşımaktadır."

Bilar, ankete derneğin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini belirtti.





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