EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iş insanlarına ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindekiler, Edirne Sanayici İş Adamları Derneği (EDSİAD) Başkanı İsmet Açıkgöz, iş insanları Aydın Uçar, Cengiz Ertek, Hilmi Zorlutuna, Ali Canlı, Yaşar Ayaydın, Onur Yaren Ayaydın, Ahmet Yiğit, Umut Can Kılıç ve Recep Zıpkınkurt'u iş yerinde ziyaret etti.

İba, ziyarette yaptığı konuşmada, iş insanlarıyla Edirne için omuz omuza yürüyerek çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretlerde Edirne ile ilgili istişarelerde bulunduklarını aktaran İba, "Bu kadim ve güzel şehre en doğru nasıl hizmet ederiz, gerek sanayicimizi, gerek esnafımızı, gencimizi, yaşlımızı, kısacası tüm hemşerilerimizi hak ettikleri Edirne'ye nasıl kavuşturabiliriz, konuşmaya, istişareye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İçme suyu TS 266 standartlarına uygun

Edirne'de içme suyunun TS 266 standartlarına uygun olduğu bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan gelen ve Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde arıtılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik değerlerine ve Türk Standardı TS 266 Standartlarına uygun olduğu belirtildi.

Barajın doluluk oranının kuraklık nedeniyle 24 seviyelerine indiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proses iyileştirmeleri sonucu tesisten çıkan suyun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik değerlerine ve Türk Standardı TS 266 standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen suda oluşan renk şikayetleri incelendiğinde, meskenlerde mevcut olan depo temizliğinin yapıldığında ve şehir şebekesinin son hatlarında biriken suyun sirkülasyonu gerçekleştiğinde bu problemin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehir merkezi numune alma noktalarından numuneler günlük olarak alınmakta ve şehir merkezine verdiğimiz içme suyu rutin kontrolleri yapılmaktadır."