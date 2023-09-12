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        Edirne'de 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi

        Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:48
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        Edirne'de 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi
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        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve istihbarat ekipleri Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde H.K.D idaresindeki 39 T 2047 plakalı ticari taksiyi durdurdu.

        Narkotik arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada takside yolcu olarak bulunan F.F'ye ait iki çantanın içinde 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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