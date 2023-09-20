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        Edirne'de düzenlenen çalıştayda sosyal medyanın zararlarına dikkat çekildi

        Edirne'de sosyal sorunların tespiti ve çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ile sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:40
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        Edirne'de düzenlenen çalıştayda sosyal medyanın zararlarına dikkat çekildi
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        Edirne'de sosyal sorunların tespiti ve çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ile sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, huzurevin toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya akademisyenler, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

        Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, burada yaptığı konuşmada, aileyi ilgilendiren her konunun ele alındığı çalıştayın bakanlık koordinesinde 81 ilde düzenlendiğini söyledi.

        Aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Özbaş, çalıştayda oluşturulan çalışma guruplarının sorunları tespit edip, çözüm önerileri sunacağını ifade etti.

        Geleceğe güvenle bakmak için düzenli bir aile yapısı tesis etmenin önemli olduğunu vurgulayan Özbaş, "Aile yapısını etkileyen birçok konu var. Örneğin sosyal medyadaki bazı yayınlar aile yapısına zarar verebiliyor. Biz sosyal medya için 'bıçak sırtı' diyoruz. Bıçağı yemek yapmak için iyi niyetli yada silah olarak kötü niyetli kullanabilirsiniz. Sosyal medya faydalarının yanında, silah gibi kullanıldığında zaman olumsuzluklara sebebiyet verebiliyor." dedi.

        Özbaş, sosyal medyada mahremiyete saygı duymayan, gelenek göreneklere uygun olmayan paylaşımların aile yapısını tehdit ettiğini dile getirdi.

        Ailelerin bilinçli medya kullanımı konusunda eğitilmesi gerektiğini anlatan Özbaş, çocukların girdiği internet sitelerinin güvenli internet kapsamında kontrol altında olması gerektiğini kaydetti.

        Özbaş, çalıştay raporlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında oluşturulacak heyetlerle değerlendirilip, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak Aile Şurası'nın çalışma konularını oluşturacağını sözlerine ekledi.

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