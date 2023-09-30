Dış ticaret fazlası veren tohumculuk sektörü pazar payını artırmayı hedefliyor

GÖKHAN ZOBAR - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Türk tohumculuk sektörünün geçen yıl ilk kez dış ticaret fazlası vermeyi başardığını belirtti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Tohum Çalıştayı için Edirne'ye gelen Gençer, AA muhabirine, yıllar içinde yapılan atılımlarla Türk tohumculuk sektörünün çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkiye'deki 1100 tohum şirketinin dünya standartlarında üretim yaptığını dile getiren Gençer, "Türkiye, 100'den fazla ülkeye tohum ihraç eden, sektörde net ihracatçı konumunda olan bir ülke. Yaklaşık 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimimiz var. Bunu daha da yukarılara çıkarmayı arzu ediyoruz." dedi.

- "Dünyada kendinden söz ettiren çok önemli çeşitlerimiz var"

Gençer, iklim değişikliğinin tüm dünyada tarımsal üretimi etkilediğini, bu sebeple olumsuz koşullara dayanıklı tohum çeşitleri geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türk firmalarının her yıl farklı tohum çeşitlerini tarıma kazandırdığını söyleyen Gençer, şöyle konuştu:

"Stres şartları çoğalıyor, suyla ilgili sıkıntılar başlıyor. Biz tohumcular da pazarın istekleri, iklim şartları ve hastalıklara dayanıklı tohumlar ıslah edip geliştirmek zorundayız. Bu anlamda firmalar üretimlerini yaparken diğer yandan ıslah çalışmaları devam ediyor. Gerçekten çok güzel çeşitler yakalamaya başladık. Halihazırda tüm dünyada kendinden söz ettiren çok önemli çeşitlerimiz var."

- "Sektör olarak çok güçlüyüz"

Gençer, Türkiye'nin tohumculuk alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu vurguladı.

Kamuoyunda zaman zaman yer alan "Türkiye'nin tohumculuk alanında dışa bağımlı olduğu" değerlendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Gençer, "Türk tohumculuk sektörü kısa süre içindeki başarısından dolayı alkışlanması gereken bir sektör. Yanlış ithamlarla töhmet altında bırakıldığımız zaman üzülüyoruz. Sektör olarak çok güçlüyüz. Bırakın dışa bağımlı olmayı, 100'den fazla ülkeye ihracat yaparak net ihracatçı konumundayız, mevcut tohumlarımızla kendi kendine yetebilen bir konumdayız. Türk tohumculuk sektörüne halkımızın güvenmesi gerekiyor." dedi.

- "İlk defa ithalattan fazla ihracat yaptık"

Gençer, Türk tohum firmalarının altyapılarının çok güçlü olduğunu, yüksek standartlardaki tohum üretimlerine dünyanın birçok ülkesinden talep geldiğini ifade etti.

Tohum ihracatının her yıl arttığını, geçen yıl da yurt dışına 232 milyon dolarlık satış yapıldığını söyleyen Gençer, şunları kaydetti:

"Türk tohumculuk sektörü kendi kendine yetebilen, fazla olan tohumlarını da yurt dışına ihraç eden bir konumda. İhracat olarak gelmiş olduğumuz noktada geçen yıl bizi en çok sevindiren yıl oldu. İlk defa ithalattan fazla ihracat yaptık. Yaklaşık 87 bin ton sertifikalı tohum ihracatı yaparak 232 milyon dolar gelir elde ettik. Bu bizim için çok çok önemliydi. Geçtiğimiz yıllarda ithalatımız ihracattan daha fazlaydı ama geçen yıl hızlı bir şekilde ihracatımız ithalatı net şekilde geçti. Yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat fazlamız var."

- "Son 15 yılda tohum üretimimiz yüzde 800 arttı"

Gençer, "Tüm dünyada aktif bir şekilde kendimizden söz ettiriyoruz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişen dünyaya ayak uydurup daha ileriye gitmek adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Son 15 yılda tohum üretimimiz yüzde 800 arttı. Bununla beraber ihracatımız da katlanarak artıyor. En çok tohum ihracat ettiğimiz ülkelerin başında Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İtalya geliyor. Hedefimiz, geçen yıl yaptığımız 232 milyon dolarlık ihracatı artırmak, tohum pazarından daha fazla pay almak." diye konuştu.