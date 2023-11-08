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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:53
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, mahalle ziyaretlerini sürdüren İba vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirnelilere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

        Vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve bunları çözüme kavuşturmak adına buradayız. Bizim amacımız Edirne'ye hizmet etmek ve o yüzden burada sizlerle beraberiz. Edirne'yi nasıl güzelleştirebiliriz ve nasıl daha yaşanılabilir hale getiririz? Biz bunun peşindeyiz. Bunun için de vatandaşlarımızın talepleri bizler için çok önemli. Amacımız vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek ve çözüm üretmektir.

        Buradaki en büyük destekçimiz vatandaşlarımızdır ve onların görüşleri çok önemlidir. Biz gece gündüz demeden bu şekilde programlarla ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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