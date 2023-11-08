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        Edirne'de polislerden kan bağışına destek

        TürkKızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:39
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        Edirne'de polislerden kan bağışına destek
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        TürkKızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde kurulan stantlarda emniyet personelleri kan bağışı öncesi form doldurdu.

        Tansiyon ve insülin testleri yapılan personeller daha sonra kan verdi.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da müdürlük içerisinde kurulan Kızılay kan bağış noktasını gezerek, görevlilerden bilgi aldı.

        Bilgilendirme formunu dolduran Karaburun, daha sonra Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Karaburun, kanın devamlı bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Müdürlük personelleri tarafından kan ve kök hücre bağışında bulunulduğunu dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

        "Kan devamlı bir ihtiyaç ve bağışın dışında başka hiçbir şekilde yeri doldurulamayan bir ihtiyaç. Bizde Edirne Emniyet teşkilatı olarak, kanımızla, canımız, kök hücremizle ve 24 saat mesaimizle halkımızın hizmetindeyiz. Kan bağışında bulunarak destek veren tüm personelimize teşekkür ederim."

        Edirne Kızılay ekip doktoru Erhan Aksoy da LÖSEV farkındalık haftası kapsamında emniyet personellerin kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında da bulunduğunu belirtti.

        Kan bağışının önemine dikkat çeken Aksoy, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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