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        Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın heykeli memleketi Keşan'da törenle açıldı

        Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptırılan heykeli törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:37
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        Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın heykeli memleketi Keşan'da törenle açıldı
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        Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptırılan heykeli törenle açıldı.

        Keşan Belediyesi tarafından yaptırılarak Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşağa koyulan heykelin açılışında konuşan Çağrı, büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        Heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çağrı, "Buradaki sembol ile yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek, büyük gurur verici. Bu Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür." diye konuştu.

        Çağrı, Keşanlı müzisyenlerin belediye öncülüğünde önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Çağrı'nın başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

        Başarılı kişilere haklarının yaşarken teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Hakkı teslim etmeyi, ne yazık ki pek ihmal ederiz. Anmalarımızı, göçüp gittikten sonra başlatırız. Heykelleri ise öldükten sonra dikeriz. Kıymetli olansa, bir insanın hakkını yaşarken teslim etmektir. İşte bugün bu buluşma bir hakkı teslim etmektir. Bu toprakların bir değeri olan Serkan Çağrı'ya övgü, ona sunulan şükrandır. Onunla gurur duyuyor, sanatıyla göğsümüzü kabarttığı için hepinizin huzurunda kutluyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, Çağrı ve ailesi heykelin önünde fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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